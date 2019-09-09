«معلمي سبها» تنضم إلى اعتصام النقابة العامة المطالب بزيادة المرتبات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 سبتمبر 2019, 12:36 مساء
عدد من المعلمين يرفعون لافتات بمطالبهم الخاصة بزيادة المرتبات، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلنت نقابة المعلمين ببلدية سبها انضمامها إلى اعتصام النقابة العامة، المطالب بتنفيذ القانون رقم 4 للعام 2018، والذي ينص على زيادة المرتبات وتوفير التأمين الصحي للمعلمين.

ودعت النقابة جميع العاملين في القطاع التعليمي إلى الوقوف مع النقابة، لحين حصول المعلمين على حقوقهم المشروعة، وفق بيان حصلت «بوابة الوسط» على صورة منه اليوم الإثنين.

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وتواصل النقابة العامة للمعلمين اعتصامها، وإيقاف الدراسة، حتى تفعيل زيادة المرتبات، حسب تصريح سابق للناطقة باسم النقابة، نجاح العسبلي، إلى «بوابة الوسط».

وكشفت العسبلي عن ممارسة «ضغوط لإنهاء الاعتصام»، قائلة: «أسلوب التهديد والوعيد الذي يمارس على المعلمين من قبل المسؤولين لن يثنيهم عن تحركهم للمطالبة بحقوقهم، والذي بدأته النقابة كجسم يدافع عن حق المعلم في حياة كريمة».

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