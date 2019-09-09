انطلاق الدورة التدريبية لأمناء المكتبات المدرسية في حي الأندلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 سبتمبر 2019, 11:57 صباحا
عدد من المشاركين في الدورة التدريبية لأمناء المكتبات المدرسية بحي الأندلس، 9 سبتمبر 2019، (تعليم الوفاق)

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، اليوم الإثنين، انطلاق الدورة التدريبية لأمناء المكتبات المدرسية المتخصصين وغير المتخصصين، ببلدية حي الأندلس، في مجال الحاسب الآلي.

وتستضيف مدرسة النساء الخالدات فعاليات الدورة، ضمن الاستعداد لمشروع المكتبة الإلكترونية الذي سيطلق قريبا، حيث سيتعرف أمناء المكتبات على المبادئ العامة والأساسية للحاسب الآلي وكيفية استخدام الأرشيف الإلكتروني وإعداد الجداول الإلكترونية بالمكتبة المدرسية والربط الكتروني، واستخدام تكنولوجيا المعلومات بالمكتبات المدرسية، حسب بيان الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتستمر الدورة ثلاثة أسابيع متتالية، يتولى فيها التدريب المدرب والخبير المحلي، الحسين الزرقاني، وهي الرابعة ضمن الدورات في هذا المجال، التي تنظم تحت رعاية وإشراف قسم المكتبات المدرسية بإدارة النشاط المدرسي التعليم، إذ كانت الأولى لأمناء المكتبات المدرسية ببلدية تاجوراء، والثانية لأمناء المكتبات المدرسية ببلدية سوق الجمعة، والثالثة بلدية طرابلس المركز، وتستمر حتى تشمل كافة البلديات.

وتأتي هذه الدورات لرفع قدرات أمناء المكتبات وكفاءتهم؛ للعب دور محوري في تعزيز مكانة المكتبة المدرسية، بوصفها مركزاَ للتعلم من شأنه توفير بيئة تعليمية مناسبة، تتيح للمتعلم الاستفادة من مختلف مصادر المعلومات، وتهيئ له فرص التعلم، وتعزز لديه مهارات البحث والاكتشاف، وتمكن أمين المكتبة المدرسية من اتباع أساليب تقنية حديثة في الأرشيف المكتبي والربط الإلكتروني، عبر شبكة المعلومات الدولية مع المكتبات المدرسية بمختلف مدارس ليبيا.

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