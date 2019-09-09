السراج يبحث تأثير حرب العاصمة على الوضع البيئي في أبوسليم

اجتماع فائز السراج مع عميد بلدية أبوسليم، عبد الرحمن الحمادي، 9 سبتمبر 2019، (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، مع عميد بلدية أبوسليم، عبد الرحمن الحمادي، اليوم الإثنين، الوضع البيئي في البلدية، الذي تأثر جراء حرب العاصمة.

وتضررت القدرة الاستيعابية للمكب المرحلي بأبوسليم، بسبب صعوبة الوصول إلى المكب الرئيسي في منطقة سيدي السائح؛ لوقوعه في منطقة اشتباكات، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبالإضافة إلى مشكلة القمامة، تناول الاجتماع، الصعوبات التي تواجه عددا من مرافق البلدية لأداء عملها، إضافة إلى برامج صيانة المشاريع الصحية بالمنطقة.

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وتضع حكومة الوفاق، تصورات بشأن حل مشكلة القمامة، التي تواجه عددا من البلديات، إذ اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي، عبد السلام كاجمان، مع وزير الحكم المحلي، ميلاد الطاهر، في يوليو الماضي، لمناقشة الأزمة.

وأشار الطاهر إلى عدد من المقترحات، ومنها تقديم منظمات دولية عروضا لإقامة مكبات جديدة في عدة بلديات، والاستفادة منها في إنتاج الطاقة الكهربائية.