فرنسا تؤكد «الحاجة الملحة» إلى عقد مؤتمر دولي حول ليبيا

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، (الإنترنت: أرشيفية)

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، «الحاجة الملحة إلى عقد مؤتمر دولي حول ليبيا» لإيجاد حل سياسي للأزمة.

ونقلت قناة «أوروبا 1»، عن لودريان قوله إنه «لن يكون هناك نصر عسكري» في تلك الأزمة، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ودعت مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع، خلال قمتها التي عقدت مؤخرا في فرنسا، إلى تنظيم مؤتمر دولي يشمل كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة في الأزمة الليبية.

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وفي 28 أغسطس الماضي، كشفت جريدة «لوبينيون» الفرنسية عن اعتراف الرئيس إيمانويل ماكرون لأول مرة خلال قمة السبع الكبار بـ«الاتفاق على وقف القتال مع بعضنا البعض بالوكالة في أراضي ليبيا».