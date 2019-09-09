مسح: 772 عيادة ومصحة خاصة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 سبتمبر 2019, 10:42 صباحا
جراحة في أحد المستشفيات الليبية. (أرشيفية: الإنترنت)

أظهرت نتائج مسح رسمي للقطاع الصحي الخاص في ليبيا، للعام 2018، نموا متسارعا للقطاع، حيث بلغت أعداد العيادات والمصحات الخاصة 772 منشأة صحية.

وحسب المسح الذي أجرته وزارة الصحة بحكومة الوفاق، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بلغ عدد العيادات الخاصة 537، إضافة إلى 235 مصحة.

يشار إلى أن مركز المعلومات الصحية أجرى هذا المسح الذي أعلنت نتائجه أمس الأحد، بدعم من الاتحاد الأوروبي لتعزيز نظام المعلومات الصحية في ليبيا.

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وبالإضافة إلى الأرقام السابقة، بين المسح أن هناك «411 مختبرا، 371 عيادة أسنان، 3089 صيدلية، 19 مركز تصوير تشخيصيا».

وشمل المسح تسجيل إحداثيات هذه المرافق وتحديد موقعها الجغرافي، إذ جاءت موزعة كالتالي: «عيادات غير إيوائية في 79 بلدية، مصحات إيوائية في 37 بلدية، عيادات الأسنان في 65 بلدية، مختبرات طبية في 69 بلدية، صيدليات في 100 بلدية، مراكز تصوير تشخيصي في 15 بلدية».

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