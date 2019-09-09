افتتاح أول بئر مياه في خولان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 سبتمبر 2019, 10:06 صباحا
بئر مياه، (الإنترنت: أرشيفية)

افتتح أول بئر مياه للشرب في منطقة خولان، التابعة إلى بلدية الأبرق، اليوم الإثنين، بعدما أعطى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة الموقتة المهندس عوض الدرسي، إشارة البدء في الضخ التجريبي منها.

ويصل عمق البئر إلى أكثر من 650 مترا، ونفذته المؤسسة، بعدما فشلت محاولات حكومية سابقة في توفير المياه إلى هذه المنطقة، التي يعاني سكانها من أزمة حادة في التزود بالمياه منذ أكثر من خمسين عاما، حسب وكالة الأنباء الليبية في بنغازي.

وتقع بلدية الأبرق شرق مدينة شحات والبيضاء، حيث تبعد عن الأخيرة بنحو 18 كلم، ويتبع البلدية التي يصل عددها سكانها إلى 15 ألف نسمة، فروع المخيلي ولالي وخولان.

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وتعاني مدن كثيرة من شح المياه، منها سرت، التي تشهد حملات لمواجهة التعديات على خط المنظومة الفرعية للنهر الصناعي، المغذي المدينة.

كما أعلنت طبرق النفير بسبب مشكلة نقص المياه، فيما عقدت مؤسسة الموارد المائية اجتماعا لبحث «التدخل العاجل» لحل المشكلة، وذلك عبر تنفيذ عدة مشروعات للمياه.

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