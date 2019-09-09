«التجاري طبرق» يوزع منحة أرباب الأسر على 555 مواطنا بعد تسلمهم البطاقات الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 سبتمبر 2019, 12:02 صباحا
موظفو المصرف التجاري طبرق خلال توزيع منحة أرباب الأسر. (الإنترنت)

أعلن مدير المصرف التجاري الوطني طبرق قاسم المسماري، وصول 555 بطاقة مصرفية جديدة «التيتانيوم» خاصة بأرباب الأسر وتوزيع المنحة على .

 

وقال المسماري في تصريح لـ«بوابة الوسط»، مساء الأحد، إن «المصرف التجاري الوطني استبدل بطاقات الفيزا والماستر ببطاقات تيتانيوم جديدة بخدمات أفضل حيث وصلت الدفعة الأولى وهي 555 بطاقة جرى توزيعها على المواطنين ليتم شحنها على الفور بعد تغطية الحساب وتقديم معاملة الشحن من قبل الزبون».

وأضاف أن «المصرف التجاري بطبرق يعتبر من أكبر المصارف العاملة بالمنطقة الشرقية يواجه متاعب كثيرة منها كثرة الحسابات الخاصة بالزبائن والتي وصل عددها إلى 36 ألف حساب ومنها قرابة 10 آلاف حساب خاص بأرباب الأسر».

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وتابع أن لجنة أرباب الأسر تواصل الليل بالنهار من أجل إنهاء كافة المعاملات الخاصة بأرباب الأسر من حيث الإدخال والحجز والشحن بالإضافة لبطاقات الأغراض الشخصية

وبدأ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، في 20 أغسطس الماضي صرف منحة أرباب الأسر للعام 2019 للمواطنين.

موظفو المصرف التجاري طبرق خلال توزيع منحة أرباب الأسر. (الإنترنت)
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