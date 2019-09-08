مؤسسة النفط تناقش مع شركة «دوقليار آند ماكنوتان» تطوير الحقول المكتشفة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 سبتمبر 2019, 10:56 مساء
جانب من اجتماع رئيس مؤسسة النفط مع رئيس شركة دوقليار آند ماكنوتان في تونس. (مؤسسة النفط)

اجتمع رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، مع رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيدي لشركة دوقليار آند ماكنوتان، جون ولاس، في مدينة تونس، لمناقشة تطوير الحقول المكتشفة وغير المطورة.

وحضر الاجتماع كل من عضو مجلس إدارة المؤسسة للاستكشاف والإنتاج أبولقاسم شنقير، ورئيس لجنة الإدارة بشركة زلاف ليبيا للنفط والغاز الدكتور خليفة رجب عبد الصادق.

وذكرت المؤسسة في بيان نشرته على صفحته بموقع «فيسبوك»، أن «صنع الله وولاس ناقشا أوجه التعاون المشترك بين الشركة والمؤسسة وشركة زلاف، لإعداد الدراسات الفنية ووضع خطط لتطوير الحقول المكتشفة وغير المطورة».

وأبدى الجانبان رغبتهما في توطيد العلاقات بالشروع في تنفيذ الدراسات المكمنية ودراسات تطوير الحقول وتقييم الاحتياطي وإعداد خطط لتطوير الحقول المكتشفة وغير المطورة التي تسعى المؤسسة إلى وضعها على الإنتاج في أقرب وقت، بهدف زيادة معدلات إنتاج النفط والغاز، بما يضمن تأمين احتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية.

ولفت البيان إلى أن «الاجتماع ناقش دراسة مصادر النفط والغاز، وتطبيق أحدث تقنيات الاسترداد الاضافي في أحواض سرت وغدامس ومرزق».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الفزاني: لابد من معايير لاختيار ضيوف القنوات الفضائية
رياضة محلية
تعرف على عيوب «فيراري» الكهربائية
سيارات
ضبط نجلة ضابط في الجيش بتهمة التعاون مع تنظيم داعش في سرت
ليبيا
محامي ترامب يسعى لرفع التجميد عن 67 مليار دولار من الأرصدة الليبية
ليبيا
جريدة «الوسط»: إجماع دولي على الالتزام بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا
ليبيا
في العدد 198: إجماع دولي لوقف تصدير السلاح ومصير أطفال ليبيا بين الحرب والألعاب ...
ليبيا
الحكومة الموقتة تعتمد قرارا جديدا بشأن استيراد السيارات المستعملة
ليبيا
أبرز ما جاء في إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
ترتيب طرابلس بلائحة أفضل وأسوأ مدن العالم
منوعات
«عذبه حتى الموت».. كشف ملابسات قضية قتل طفل على يد أبيه في المرج
ليبيا
ممثلو «التبو» و«الطوارق» بهيئة صياغة الدستور يقدمون مبادرة لحل الأزمة الليبية
ليبيا
مدير الأهلي بنغازي: لا تعاقدات جديدة.. والمنتصر أخفى مسماره البلاتين.. والتسويق ...
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السرطان قاتل الأغنياء الأول