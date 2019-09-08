مؤسسة النفط تناقش مع شركة «دوقليار آند ماكنوتان» تطوير الحقول المكتشفة

جانب من اجتماع رئيس مؤسسة النفط مع رئيس شركة دوقليار آند ماكنوتان في تونس. (مؤسسة النفط)

اجتمع رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، مع رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيدي لشركة دوقليار آند ماكنوتان، جون ولاس، في مدينة تونس، لمناقشة تطوير الحقول المكتشفة وغير المطورة.

وحضر الاجتماع كل من عضو مجلس إدارة المؤسسة للاستكشاف والإنتاج أبولقاسم شنقير، ورئيس لجنة الإدارة بشركة زلاف ليبيا للنفط والغاز الدكتور خليفة رجب عبد الصادق.

وذكرت المؤسسة في بيان نشرته على صفحته بموقع «فيسبوك»، أن «صنع الله وولاس ناقشا أوجه التعاون المشترك بين الشركة والمؤسسة وشركة زلاف، لإعداد الدراسات الفنية ووضع خطط لتطوير الحقول المكتشفة وغير المطورة».

وأبدى الجانبان رغبتهما في توطيد العلاقات بالشروع في تنفيذ الدراسات المكمنية ودراسات تطوير الحقول وتقييم الاحتياطي وإعداد خطط لتطوير الحقول المكتشفة وغير المطورة التي تسعى المؤسسة إلى وضعها على الإنتاج في أقرب وقت، بهدف زيادة معدلات إنتاج النفط والغاز، بما يضمن تأمين احتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية.

ولفت البيان إلى أن «الاجتماع ناقش دراسة مصادر النفط والغاز، وتطبيق أحدث تقنيات الاسترداد الاضافي في أحواض سرت وغدامس ومرزق».