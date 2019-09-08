وصول معدات حديثة لشركة النظافة العاملة بمركز طبرق الطبي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 08 سبتمبر 2019, 10:07 مساء
معدات النظافة الحديثة التي وصلت مركز طبرق الطبي. (الإنترنت)

وصلت مركز طبرق الطبي، صباح اليوم الأحد، معدات نظافة حديثة لصالح شركة النظافة العاملة بالمركز في إطار الخطة الجديدة التي تنتهجها إدارة المركز لتطوير الخدمات المقدمة للمرضى.

وقال مدير شركة الناظفة العامة بمركز طبرق الطبي، وائل العوامي لـ«بوابة الوسط» إن الشركة وفرت أحدث الآليات والمعدات من أجل تسهيل عملية النظافة بالمركز وتوفير الوقت والجهد لعمال النظافة.

ودعا العوامي المواطنين المترددين على مركز طبرق الطبي لتلقي الخدمات الصحية إلى المحافظة على نظافة المركز وأقسامه، مشيدا بجهود إدارة المركز لتوفير كافة الخدمات المناسبة للمرضى والمترددين عليه.

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