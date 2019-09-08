بلدية طرابلس: تلوث مياه الآبار بالصرف الصحي يدق ناقوس الخطر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 سبتمبر 2019, 10:06 مساء

قالت وحدة مختبر تحليل المياه بديوان بلدية طرابلس المركز، إن تلوث مياه الآبار المنزلية بمياه الصرف الصحي في مناطق متفرقة بمدينة طرابلس يدق ناقوس الخطر،  بحسب نتائج تحاليل الوحدة الذي أثبت وجود مؤشرات التلوث بمياه الصرف الصحي وكذلك مخالفة المواصفات الليبية القياسية لمياه الشرب رقم 82 لسنة 2015.

وأوضحت بلدية طرابلس، في بيان اليوم، أن هذه الملوثات تتسبب في الكثير من الأمراض نتيجة التعامل مع المياه الملوثة بالصرف الصحي سواء للشرب أو الاستحمام.

وكانت بلدية طرابلس المركز، أعلنت من قبل أنها ستبدأ الكشف عن مياه الشرب المعبأة بكافة الأحجام المتوافرة بالسوق المحلية.

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وحذرت، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من أنه ستتم مصادرة أي منتج لا يحمل بطاقة البيانات التوضيحية الخاصة بها.

ونوهت إلى أن فرق العمل من مكتب الإصحاح البيئي والحرس البلدي ستباشر العمل في مصادرة المنتجات غير المطابقة المواصفات.

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