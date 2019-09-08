مصرف الواحة يبدأ عمله بمركز بنغازي الطبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 سبتمبر 2019, 08:25 مساء

أعلن مركز بنغازي الطبي، أن فرع مصرف الواحة بالمركز بدأ مباشرة أعماله، موضحا أن المصرف تجاري يقدم خدمات مصرفية للعاملين في المركز فضلا عن الجمهور.

وكشف مدير وكالة مصرف الواحة خالد البرغثي، أن هناك خطة لتحويل المصرف إلى إسلامي بداية السنة الجديدة 2020، لتقديم خدمات مصرفية كمرابحة، ومنها قروض السيارات في حدود 30 الف دينار، وسلع مختلفة مثل مواد البناء تستقطع الأقساط من رواتب الموظفين الواردة إلي المصرف.

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وأكد البرغثي، أن المصرف يقدم العديد من الخدمات والتسهيلات لموظفي مركز بنغازي الطبي، منها إمكانية أخذ مرتباتهم بأقل مجهود وتجنب الزحام وبدون عراقيل حسب السيولة المتوفرة.

وتابع البرغثي أن تحويلات الأجانب متوقفة حاليا بقرار من مصرف ليبيا المركزي، «في حالة تم فتح التحويلات من سنباشر فورا استئناف التحويلات لدينا».

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