لجنة من «صحة الوفاق» تتابع صيانة مستشفى الظهرة القروي في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 08 سبتمبر 2019, 06:34 مساء
أعضاء اللجنة خلال تفقد أعمال الصيانة بمستشفى الظهرة القروي في بني وليد. (الإنترنت)

أجرت لجنة مكلفة من قبل وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني جولة لمتابعة أعمال الصيانة بمستشفى الظهرة القروي في بني وليد، اليوم الأحد، للوقوف على آخر المراحل التي وصلت إليها أعمال التطوير بالمستشفى.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية في بني وليد، محمد أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» أن اللجنة الوزارية أكدت على أن مدة أعمال تحوير المركز الصحي وتحويله إلى مستشفى قروي «لا تتجاوز ستة أشهر».

وذكر أبوالنيران أن وزارة الصحة بحكومة الوفاق تعهدت بتجهيز المستشفى بكامل المعدات والمستلزمات الطبية حتى يتسنى له تقديم خدماته الطبية للمواطنين ببني وليد لتخفيف العبء على مستشفى بني وليد العام والمراكز الصحية بالمدينة.

يشار إلى أن مستشفى الظهرة القروي التابع لإدارة الخدمات الصحية في بلدية بني وليد جرى اعتماده كمستشفى قروي من قبل وزارة الصحة بحكومة الوفاق مؤخرًا بعد أن كان مركزًا صحيًا.

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