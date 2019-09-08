ميناء بنغازي يستقبل 1020 سيارة قادمة من كوريا وأوروبا

سفينة بميناء بنغازي, 8 سبتمبر 2019, (ميناء بنغازي)

استقبل ميناء بنغازي، اليوم السبت، 1020 سيارة من السوقين الكورية والأوروبية.

ولفت الناطق باسم إدارة ميناء بنغازي البحري في بيان اليوم، إلى وصول سفينة نقل السيارات (EUPHONY ACE) الوكيل الملاحي لشركة المسار السريع للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 608 سيارات قادمة من السوق الكورية.

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كما وصلت السفينة «قراند برتغالو» الوكيل الملاحي لشركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 412 سيارة قادمة من السوق الأوروبية.

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كانت الحكومة الموقتة أعلنت يوم الخميس الماضي، أنها اعتمدت قرار يقضي بحظر استيراد السيارات المصنعة قبل العام 2010، وعدم الإفراج عن السيارات من مختلف الموانئ إلا بعد إتمام إجراءات الجمارك والتسجيل وفقا للإجراءات القانونية المتبعة، بناء على مقترح تقدم به وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف.