بدء أعمال صيانة التسرب بخط الغاز في حقل الحطيبة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 سبتمبر 2019, 04:22 مساء
ناجي أحفاف، رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج النفط والغاز في زيارة لحقل الحطيبة, 8 سبتمبر 2019 (شركة سرت)

بدأت أعمال صيانة التسرب الذي وقع بخط الغاز في حقل الحطيبة التابع لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، الذي يعد أحد أكبر الحقول في البلاد.

وحقل الحطيبة هو أحد حقول الغاز الستة التابعة لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، التي تشمل إلى جانب «الحطيبة» حقول «الصرة» و«المقيل» و«الساحل» و«الإرادة» و«الاستقلال».

وزار ناجي أحفاف، رئيس مجلس إدارة الشركة، حقل الحطيبة (80 كيلومترًا جنوب البريقة)؛ للوقوف على أعمال صيانة التسرب وبعض الأعمال الجارية هناك.

ووفق بيان للشركة اليوم، استمع أحفاف إلى توضيحات وشروحات الفنيين وأخصائيي الصيانة بالموقع، الذين أطلعوه على المراحل التي تم تنفيذها والمشاكل التي تواجههم.

رافق أحفاف خلال الزيارة عضو مجلس الإدارة للعمليات مسعود سليمان، ومراقب حقلي الاستقلال والحطيبة محمد الحضيري، ومراقب صيانة الحقول ناصر عبدالله.

وكانت شركة «شلمبرجير» العالمية عادت للعمل في حقل الحطيبة، في أواخر العام 2017، بعد توقف دام لثلاث سنوات.

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