«الصيدلة» تحذر من دواء حظرته «الصحة العالمية»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 سبتمبر 2019, 01:40 مساء
صورة ضوئية من تحذير منظمة الصحة العالمية بشأن الدواء المغشوش. (وزارة الصحة)

حذرت إدارة الصيدلة التابعة لوزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق من استخدام منتج دوائي مغشوش (Augmentin –Amoxicillin trihydrate +potassium clavulanate) ورد بشأنه تنبيه من قسم مراقبة الأدوية المغشوشة والمزورة بمنظمة الصحة العالمية.

وحسب التعميم الصادر عن إدارة الصيدلة، ونقلته الصفحة الرسمية لوزارة الصحة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإنه «جرى الإبلاغ عن الدواء المغشوش عن طريق إدارة الدواء بدولتي كينيا وأوغندا».

وأثبتت التحاليل المخبرية بحسب تنبيه منظمة الصحة العالمية عدم وجود مادة فعالة بالمنتج، كما أكدت شركة smithKline Beecham Limited أنها لم تصنع التشغيلة الوارد بشأنها التحذير بالرغم من طباعة اسم الشركة على العلبة الخاصة بالمنتج، حسب الوزارة.

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وطالبت إدارة الصيدلة في تعميمها باتخاذ التدابير اللازمة، وعدم استخدام المنتج الدوائي إن وجد، وإفادتها بالخصوص حرصا على سلامة المرضى وتعزيزا لنظام اليقظة الدوائية ومراقبة الأدوية ما بعد التسويق.

يشار إلى أن التعميم الصادر عن إدارة الصيدلة موجه إلى كل من رئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي ومدير إدارة الرقابة الدوائية، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومديري المستشفيات العامة والقروية والمراكز التخصصية.

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