الأرصاد: أمطار متفرقة على غرب البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 سبتمبر 2019, 12:06 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، الأحد، طقسًا مغيمًا مصحوبًا بخلايا رعدية مع فرصة هطول أمطار متفرقة على بعض مناطق غرب البلاد، خصوصًا مناطق الجبل الغربى (غريان ونالوت ويفرن وجادو ومزدة ) ومنطقة غات وما جاورها.

وأشارت النشرة الجوية، الصادرة عن المركز، إلى أن «درجات الحرارة القصوى المتوقعة على مناطق شمال ليبيا تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية على المناطق الساحلية. ونوهت إلى أن درجات الحرارة تتراوح بين 35 و37 درجة مئوية على مناطق الدواخل، وتكون بين 38 و41 درجة مئوية على مناطق الوسط والجنوب.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة ـ جبل نفوسة
السماء مغطاة جزئيًّا بالسحب، تتكاثر من حين لآخر اليوم على بعض المناطق، مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد تصحبها خلال رعدية أحيانًا، خاصة على مناطق الجبل الغربي، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتترواح درجات الحرارة القصوى بين 28 و33 درجة مئوية وتصل إلى 37 درجة مئوية على أبونجيم، وتسجل ارتفاعًا خلال اليومين المقبلين.

الخليج ـ سهل بنغازي حتى أمساعد ـ جالو ـ مراده
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا على المناطق الساحلية، مع احتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة على مناطق الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و32 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وتتراوح بين 35 و37 درجة مئوية على الدواخل.

الجفرة ـ سبها ـ غات ـ غدامس ـ الحمادة
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على الحمادة وغات، مع فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تصحبها خلايا رعدية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و42 درجة مئوية.

الكفرة ـ السريرـ تازربو
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدل السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و40 درجة مئوية.

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