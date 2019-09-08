السراج: إجراءات عاجلة لمعالجة المختنقات في تاورغاء

رئيس المجلس الرئاسي خلال اجتماع مع عميد بلدية تاورغاء أمس السبت. (المكتب الإعلامي للسراج)

وجه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة المختنقات في بعض المرافق بمدينة تاورغاء، واستكمال كافة متطلبات السكان.

وبحث خلال اجتماع مع عميد بلدية تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك أمس السبت ما تم تنفيذه بالمدينة من خلال برنامج إعادة تأهيل المنطقة، حسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، عددا من الملفات الخدمية من بينها ملفات الصحة والتعليم والكهرباء والموارد المائية إضافة إلى آلية تأمين المدينة أمنيا.

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يشار إلى 1300 نازح عادوا إلى تاورغاء بعد أكثر من عام من توقيع اتفاق لإنهاء معاناة نازحي المدينة، وفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا.

وفي 4 يونيو 2018، أبرم المجلس المحلي تاورغاء وبلدية مصراتة اتفاقا، يتضمن 9 نقاط رئيسة، أبرزها عودة النازحين من تاورغاء منذ العام 2011 إلى مدينتهم.