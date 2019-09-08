سطو مسلح بطرابلس على مقر الشركة الوطنية لحفر آبار النفط

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الأحد 08 سبتمبر 2019, 02:05 صباحا

أكدت الشركة الوطنية لحفر وصيانة الآبار، وهي شركة تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، تعرض مقرها في طرابلس لسطو مسلح فجر الجمعة الماضي.

وقالت المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط ليل السبت «قام شخصان ملثمان بإطلاق النار وبالاعتداء على  المسؤولين عن الحراسة، وقاموا باحتجازهم داخل مقر الشركة قبل مغادرتهم وحتى الصباح، كما تمت سرقة الممتلكات الشخصية للمحتجزين، إضافة إلى عدد من الأجهزة الأخرى التابعة للشركة»، وفقًا للصفحة الرسمية للمؤسسة بفيسبوك.

ودان رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، بـ«شدة هذه الجريمة».

وأشار صنع الله إلى أن الشركة الوطنية لحفر وصيانة الآبار «تقوم حالياِ على مراجعة البروتوكولات الأمنية ، وتعمل مع السلطات المعنية، للتأكد من هوية مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم إلى العدالة».

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