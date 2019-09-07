مديرية أمن إمساعد تمنع الشاحنات الثقيلة من المسير الليلي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 07 سبتمبر 2019, 11:07 مساء

بدأت مديرية أمن إمساعد تنفيذ قرار مدير الأمن بمنع الشاحنات الثقيلة من المسير الليلي في نطاق حدود البلدية.

وقال مقدم أحمد الفرجاني، الناطق باسم مديرية أمن امساعد، اليوم السبت، لـ«بوابة الوسط»، إن قرار منع الشاحنات الثقيلة من المسير الليلي وخاصة على طريق إمساعد – طبرق، جاء بعد شكاوى كثيرة قدمت للمديرية بسبب كثرة الحوادث بين الطريق الواصل بين امساعد وطبرق بطول 145 كلم

وأضاف الفرجاني، «سيتم إيقاف أي شاحنة بعد الساعة السادسة مساء، ومن يخالف التعليمات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية».

وتابع الفرجاني، «سبق لمديرية أمن طبرق وبئر الأشهب منع الشاحنات من المسير الليلي، لكن للأسف لوحظ عدد كبير من الشاحنات تسير باتجاه الشرق دون أي رقابة أو متابعة».

تجدر الإشارة إلى أن الطريق الدولي امساعد طبرق، يحصد بشكل شهري أعدادا كبيرة من القتلى والمصابين، بسبب تهالك الطريق وتصدعه وتشققه من جراء عدم صيانتها منذ فترة طويلة.

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