مؤسسة النفط تشارك في إخماد حريق مروع بجالو

عناصر تابعة لمؤسسة النفط تشارك في إخماد حريق مروع بجالو, 5 سبتمبر 2019 (مؤسسة النفط)

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن فرق الإطفاء بالشركات التابعة للمؤسسة قدمت الدعم لهيئة السلامة الوطنية، لإخماد حريق مروع شبَّ وسط مدينة جالو، الخميس، وتسبب «في أضرار جسيمة بالمنطقة».

وأوضح بيان للمؤسسة اليوم، أن فرق الإطفاء التابعة لكل من شركات مليتة للنفط والغاز، والواحة للنفط، والخليج العربي للنفط وفينترسهال ليبيا للنفط، توجهت إلى مكان الحادث لإطفاء الحريق، الذي تسبب في تضرر مزرعة بالكامل، إضافة إلى عدد من السيارات، فيما لم يصب أي من السكان بأذى.

مؤسسة النفط تناقش مع إيني الإيطالية زيادة الإنتاج في شركة «مليتة»

يذكر أن مؤسسة النفط، كشفت تفاصيل الاجتماع الفني الثاني الذي عقد يومي 4 و5 سبتمبر الجاري، مع شركة مليتة للنفط والغاز وشركة إيني شمال أفريقيا، لمناقشة نشاطات شركة مليتة للنفط والغاز ومشاريعها الحالية وبرامجها للعام 2020 والمصروفات الفعلية في 2019 والمقترحة للعام القادم.

وأوضحت المؤسسة في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، أن «اليوم الأول جرى مناقشة أداء الحقول واحتياطاتها النفطية ومعدلات الإنتاج المتوقعة من النفط والغاز الحر والمصاحب للسنوات العشر القادمة والميزانيات المعتمدة، ومختلف المشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها لزيادة الإنتاج وضمان استمرار العمليات، بما في ذلك الدراسات المكمنية والمعملية ومشاريع الحفر التطويري وصيانة الآبار وإصلاحها».