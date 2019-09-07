مؤسسة النفط تشارك في إخماد حريق مروع بجالو

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 سبتمبر 2019, 08:27 مساء
عناصر تابعة لمؤسسة النفط تشارك في إخماد حريق مروع بجالو, 5 سبتمبر 2019 (مؤسسة النفط)

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن فرق الإطفاء بالشركات التابعة للمؤسسة قدمت الدعم لهيئة السلامة الوطنية، لإخماد حريق مروع شبَّ وسط مدينة جالو، الخميس، وتسبب «في أضرار جسيمة بالمنطقة».

وأوضح بيان للمؤسسة اليوم، أن فرق الإطفاء التابعة لكل من شركات مليتة للنفط والغاز، والواحة للنفط، والخليج العربي للنفط وفينترسهال ليبيا للنفط، توجهت إلى مكان الحادث لإطفاء الحريق، الذي تسبب في تضرر مزرعة بالكامل، إضافة إلى عدد من السيارات، فيما لم يصب أي من السكان بأذى.

مؤسسة النفط تناقش مع إيني الإيطالية زيادة الإنتاج في شركة «مليتة»

يذكر أن مؤسسة النفط، كشفت تفاصيل الاجتماع الفني الثاني الذي عقد يومي 4 و5 سبتمبر الجاري، مع شركة مليتة للنفط والغاز وشركة إيني شمال أفريقيا، لمناقشة نشاطات شركة مليتة للنفط والغاز ومشاريعها الحالية وبرامجها للعام 2020 والمصروفات الفعلية في 2019 والمقترحة للعام القادم.

وأوضحت المؤسسة في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، أن «اليوم الأول جرى مناقشة أداء الحقول واحتياطاتها النفطية ومعدلات الإنتاج المتوقعة من النفط والغاز الحر والمصاحب للسنوات العشر القادمة والميزانيات المعتمدة، ومختلف المشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها لزيادة الإنتاج وضمان استمرار العمليات، بما في ذلك الدراسات المكمنية والمعملية ومشاريع الحفر التطويري وصيانة الآبار وإصلاحها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أميركي أفرجت عنه بيونغ يانغ: كنت جاسوسا لـ«سي آي إيه»
دولى
شباب تونس حائرون بين مقاطعة انتخابات الرئاسة والبحث عن «رجل قوي»
عربى
محامي ترامب يسعى لرفع التجميد عن 67 مليار دولار من الأرصدة الليبية
ليبيا
جريدة «الوسط»: إجماع دولي على الالتزام بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا
ليبيا
ميسي يمكنه الرحيل عن برشلونة بعد اكتشاف «ثغرة كارثية» في عقده
رياضة عالمية
في العدد 198: إجماع دولي لوقف تصدير السلاح ومصير أطفال ليبيا بين الحرب والألعاب ...
ليبيا
الحكومة الموقتة تعتمد قرارا جديدا بشأن استيراد السيارات المستعملة
ليبيا
أبرز ما جاء في إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
السعودية تقر تعديلات جديدة لتعزيز مكانة المرأة
عربى
ترتيب طرابلس بلائحة أفضل وأسوأ مدن العالم
منوعات
ممثلو «التبو» و«الطوارق» بهيئة صياغة الدستور يقدمون مبادرة لحل الأزمة الليبية
ليبيا
مدير الأهلي بنغازي: لا تعاقدات جديدة.. والمنتصر أخفى مسماره البلاتين.. والتسويق ...
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على جديد أودي RS Q7 الجديدة