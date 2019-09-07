«تسييري أجدابيا» يبدأ رصف الطرق بالبلدية

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | السبت 07 سبتمبر 2019, 08:02 مساء
«تسييري أجدابيا» يبدأ رصف الطرق بالبلدية, 7 سبتمبر 2019, (بوابة الوسط)

بدأت اليوم السبت، أعمال رصف أحد الشوارع الرئيسية في بلدية أجدابيا عبر إحدى الشركات المحلية المتعاقد معها بحضور رئيس المجلس التسييري أمبارك عثمان محمد المنفي، وعضو البلدية جبريل أجبيل، وعدد من الضباط وضباط الصف والأفراد بمديرية أمن أجدابيا.

ورصدت «بوابة الوسط»، أعمال رصف أول شوارع بلدية أجدابيا، حيث بدأت إحدى الشركات المحلية المتعاقد معها، في عملية رصف طريق «الإمام سحنون» المجاور من بداية مدرسة «17 فبراير» إلى الإشارات الضوئية المرورية، على أن تستكمل الشركة أعمالها في وقت لاحق، حسبما ذكرت الشركة المنفذة لأعمال رصف الطريق.

وشهدت بلدية أجدابيا على مدار الأسابيع الماضية، أعمالًا نشطة من أجل تهيئة ورصف الطرق الرئيسية والفرعية، وصيانة خطوط مياه الصرف الصحي المتهالكة التي تعانيها، وذلك بعد تخصيص الميزانية اللازمة لها من قبل الحكومة الموقتة لحلحلة مشاكل البنية التحتية فيها.

وذكر المكتب الإعلامي بالبلدية أن أعمال رصف الطرق الرئيسية والفرعية الأخرى ستبدأ خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من أعمال معالجة وصيانة خطوط مياه الصرف الصحي بالشكل الصحيح، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات ستنهي مشاكل طفح مياه الأمطار في الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة بالبلدية بعد أن تستكمل الشركات أعمالها.

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