حل مشكلة المرتبات المتوقفة للعاملين بقطاع الصحة في هراوة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 سبتمبر 2019, 07:21 مساء
لقاء رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني مع عميدي بلديتي هراوة وسبها ووفد من قبيلة أولاد سليمان, 7 سبتمبر 2019 (الحكومة الموقتة)

وافق رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني، على عدد من المشاريع لصالح بلدية هراوة، أهمها إنشاء مقر لعدد من الكليات التعليمية، وتدشين محطة تحلية بحر، مع حل مشكلة المرتبات المتوقفة للعاملين بقطاع الصحة بالبلدية بعد إحالته للوزارات المختصة (الصحة والمالية).

جاء ذلك خلال لقاء الثني اليوم السبت، وعميدي بلديتي هراوة وسبها ووفد من قبيلة أولاد سليمان، بحضور وزير الصناعة السنوسي صالح، وفق بيان للحكومة الموقتة اليوم.

وأبدى الثني موافقته على استكمال البنية التحتية بالبلدية وتنفيذ طريق بطول 25 كيلو مترًا، موزعة على كامل المناطق، فضلًا عن تنفيذ مقر لكافة القطاعات بالبلدية كمجمع إداري، واستكمال صيانة مركز شرطة هراوة.

من جهته، تقدم عميد بلدية هراوة بطلب لترقية المستشفى القروي في البلدية إلى مستشفى عام، لتتم إحالة الطلب إلى وزير الصحة لاعتمادها، وفق البيان.

وفي سياق متصل، أكد عميد بلدية سبها، حامد الخيالي، شح المحروقات والأدوية والأغذية، مطالبًا بحل عدد من المشاكل والعراقيل التي تواجه البلدية.

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