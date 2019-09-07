«صحة الوفاق»: 413 من طلاب معاهد التمريض يؤدون أول امتحانات الدبلوم

جانب من امتحان طلاب الدبلوم بمعاهد التمريض المتوسط. (صحة الوفاق عبر فيسبوك)

أدى 413 طالبا وطالبا من طلاب الدبلوم بمعاهد التمريض المتوسط، اليوم، أول امتحانات الدبلوم النهائية داخل مستشفيات طرابلس ومدن غرب ليبيا.



وخاض 61 طالبًا وطالبة بطرابلس امتحانهم داخل مستشفى طرابلس المركزي، و95 طالبًا وطالبة بمدينتي الزاوية وصبراتة، و48 طالبًا في مدينة سبها خاضوا الامتحان من داخل قاعة مركز سبها الطبي، حسب ما ذكرت وزارة الصحة بحكومة الوفاق على صفحتها بموقع «فيسبوك» اليوم.



وخاض 54 طالبًا وطالبة امتحانهم النهائي الأول من داخل مركز مصراتة الطبي، أما مستشفيات مرزق وزليتن ومسلاتة وغريان فقد بلغ عدد الطلبة المتقدمين لإجراء الامتحانات النهائية 155 طالبا وطالبة.

«صحة الوفاق»: تخريج أول دفعة من معاهد التمريض المتوسط أواخر الشهر الجاري

وأكدت الوزارة أنه ستعلن أواخر سبتمبر الجاري عن تخريج أول دفعة من طلاب معاهد التمريض المتوسطة التابعة لوزارة الصحة والتي جرى افتتاحها داخل 22 مستشفى ومركزًا تخصصيًا في مختلف مدن ومناطق ليبيا.



وبلغ عدد المتقدمين لإجراء الامتحانات النهائية لطلبة الدبلوم المتوسط في ليبيا 514 طالب وطالبة في مدن (طرابلس وزليتن وغريان ومسلاتة ومرزق ومصراتة وسبها والعجيلات وصبراتة والزاوية).