السوق الموازية: ارتفاع العملات الدولية أمام الدينار في بداية تعاملات الأسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 سبتمبر 2019, 02:18 مساء

ارتفعت العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية أمام الدينار الليبي في بداية تعاملات الأسبوع، فقد زادت العملة الأوروبية إلى 4.69 دينار، اليوم السبت، مقابل 4.66 دينار أول من أمس.

وزادت العملة الأميركية بشكل طفيف إلى 4.235 دينار للدولار الواحد، مقابل 4.23 دينار، كما حقق الجنيه الإسترليني مكاسب بنحو 5 قروش، في حين سجل 5.10 دينار مقابل 5.05 دينار نهاية الأسبوع الماضي.

وفي الوقت الذي ارتفعت فيه العملة التونسية إلى 1.48 دينار مقابل 1.46 دينار خلال الفترة نفسها، تراجعت الليرة التركية إلى 0.72 دينار مقابل 0.73 دينار.

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