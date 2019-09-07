الأرصاد: البحر خفيف الموج والرؤية جيدة.. ولا تحذيرات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 سبتمبر 2019, 12:12 مساء

طمأن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الصيادين على طول الساحل الليبي، إذ توقع ألا تتجاوز سرعة الرياح 15 عقدة، بينما يتراوح ارتفاع الموج ما بين (0.50 - 1.25) متر، مشيرا إلى أنه «لا تحذيرات».

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم السبت، أن درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين (26 - 28) درجة مئوية.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

السماء مغطاة جزئيا بالسحب، التي تتكاثر أحيانا، والرياح شمالية شرقية على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس، وتكون بحرية على باقي الساحل، سـرعتها ما بين (05 - 15) عقدة، وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50 - 1.25) متر، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين (26 - 27) درجة مئوية، والرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق

السماء قليلة السحب، التي تتكاثر أحيانا، والرياح بحرية إلى شمالية غربية، سرعتها ما بين (05 - 15) عقدة، وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50 - 1.25) متر، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين (27 - 28) درجة مئوية، والرؤية جيدة.

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