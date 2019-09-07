الأرصاد: الطقس مستقر.. وأمطار رعدية بالجنوب الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 سبتمبر 2019, 10:46 صباحا

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الفرصة ما زالت مهيأة لسقوط أمطار متوسطة رعدية على بعض مناطق الجنوب الغربى، بينما يبقى الطقس مستقرا على باقى المناطق، مشيرا إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار رعدية غزيرة، مساء اليوم وغدا، على غات والمناطق الجبلية المجاورة لها، التي تتسبب في حدوث السيول وجريان المياه في بعض الأودية، وتجمعها في المناطق المنخفضة.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم السبت، أن هناك احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة رعدية، مساء اليوم، على مدن سرت وأبو نجيم ويفرن وبني وليد ومزدة.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

يحتمل سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة رعدية، مساء اليوم، على سرت وأبونجيم وبعض المناطق الداخلية، بينما تكون السماء صافية والسحب تتكاثر من حين لآخر على بعض المناطق. والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، وسرعتها خفيفة إلى معتدلة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين «28 - 34»مْ.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:

يحتمل سقوط أمطار خفيفة، اليوم، على الجبل الأخضر، ويتكون الضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض مرتفعات الجبل الأخضر، بينما تكون السماء صافية، والسحب تتكاثر أحيانا على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، وسرعتها خفيفة إلى معتدلة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين «29 - 32»مْ، تصل إلى «37»مْ على الواحات والجغبوب.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:

ما زالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متوسطة رعدية، مساءً، على «غدامس - الحمادة - أوبارى - غات» قد تكون غزيرة على بعض هذه المناطق، مما يتسبب فى حدوث سيول وجريان بعض الأودية وتجمع المياه فى الأماكن المنخفضة، بينما تغطى السماء جزئيا بالسحب.

والرياح شمالية شرقية، وسرعتها خفيفة إلى معتدلة على غدامس - الحمادة والجفرة، بينما تكون شرقية إلى جنوبية شرقية على باقى المناطق، وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين «37 -41»مْ، ولا تتجاوز «35»مْ على غدامس والحمادة.

الكفرة - السرير - تازربو:

يتوقع أن تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، وسرعتها خفيفة إلى معتدلة، بينما تتراوح درجات الحرارة الأقصى ما بين «38 - 40»مْ.

اقرأ أيضا: «الأرصاد» يحذر من سقوط أمطار غزيرة على غات 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أميركي أفرجت عنه بيونغ يانغ: كنت جاسوسا لـ«سي آي إيه»
دولى
شباب تونس حائرون بين مقاطعة انتخابات الرئاسة والبحث عن «رجل قوي»
عربى
محامي ترامب يسعى لرفع التجميد عن 67 مليار دولار من الأرصدة الليبية
ليبيا
جريدة «الوسط»: إجماع دولي على الالتزام بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا
ليبيا
ميسي يمكنه الرحيل عن برشلونة بعد اكتشاف «ثغرة كارثية» في عقده
رياضة عالمية
في العدد 198: إجماع دولي لوقف تصدير السلاح ومصير أطفال ليبيا بين الحرب والألعاب ...
ليبيا
الحكومة الموقتة تعتمد قرارا جديدا بشأن استيراد السيارات المستعملة
ليبيا
أبرز ما جاء في إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
السعودية تقر تعديلات جديدة لتعزيز مكانة المرأة
عربى
ترتيب طرابلس بلائحة أفضل وأسوأ مدن العالم
منوعات
ممثلو «التبو» و«الطوارق» بهيئة صياغة الدستور يقدمون مبادرة لحل الأزمة الليبية
ليبيا
مدير الأهلي بنغازي: لا تعاقدات جديدة.. والمنتصر أخفى مسماره البلاتين.. والتسويق ...
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على جديد أودي RS Q7 الجديدة