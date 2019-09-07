الأرصاد: الطقس مستقر.. وأمطار رعدية بالجنوب الغربي

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الفرصة ما زالت مهيأة لسقوط أمطار متوسطة رعدية على بعض مناطق الجنوب الغربى، بينما يبقى الطقس مستقرا على باقى المناطق، مشيرا إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار رعدية غزيرة، مساء اليوم وغدا، على غات والمناطق الجبلية المجاورة لها، التي تتسبب في حدوث السيول وجريان المياه في بعض الأودية، وتجمعها في المناطق المنخفضة.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم السبت، أن هناك احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة رعدية، مساء اليوم، على مدن سرت وأبو نجيم ويفرن وبني وليد ومزدة.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

يحتمل سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة رعدية، مساء اليوم، على سرت وأبونجيم وبعض المناطق الداخلية، بينما تكون السماء صافية والسحب تتكاثر من حين لآخر على بعض المناطق. والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، وسرعتها خفيفة إلى معتدلة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين «28 - 34»مْ.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:

يحتمل سقوط أمطار خفيفة، اليوم، على الجبل الأخضر، ويتكون الضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض مرتفعات الجبل الأخضر، بينما تكون السماء صافية، والسحب تتكاثر أحيانا على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، وسرعتها خفيفة إلى معتدلة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين «29 - 32»مْ، تصل إلى «37»مْ على الواحات والجغبوب.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:

ما زالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متوسطة رعدية، مساءً، على «غدامس - الحمادة - أوبارى - غات» قد تكون غزيرة على بعض هذه المناطق، مما يتسبب فى حدوث سيول وجريان بعض الأودية وتجمع المياه فى الأماكن المنخفضة، بينما تغطى السماء جزئيا بالسحب.

والرياح شمالية شرقية، وسرعتها خفيفة إلى معتدلة على غدامس - الحمادة والجفرة، بينما تكون شرقية إلى جنوبية شرقية على باقى المناطق، وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين «37 -41»مْ، ولا تتجاوز «35»مْ على غدامس والحمادة.

الكفرة - السرير - تازربو:

يتوقع أن تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، وسرعتها خفيفة إلى معتدلة، بينما تتراوح درجات الحرارة الأقصى ما بين «38 - 40»مْ.

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