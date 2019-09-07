«تعليم الوفاق» تطالب بإرسال بيانات أعمال السنة لطلاب الإعدادية والثانوية: «اليوم آخر مهلة»

شعار وزارة التعليم بحكومة الوفاق. (الإنترنت)

طالب المركز الوطني للامتحانات بوزارة التعليم في حكومة الوفاق، مدير مكاتب الامتحانات ومديري المدارس، بسرعة إرسال بقية بيانات أعمال السنة لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية، مؤكدا أن اليوم آخر مهلة لتلقي تلك البيانات.



وذكر المركز في بيان صحفي نشرته وزارة تعليم الوفاق، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه «لا يزال هناك 38 مراقبة تعليم متأخرة في تسليم بيانات آلاف من طلبة الشهادة الإعداية وحدها».



وأشار إلى أن أحد أسباب تأخر إعلان نتائج طلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية هو عدم تسلم المركز أعمال السنة لآلاف الطلاب، بمعدل ربع الطلاب المسجلين في مراقبات التعليم.

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ولفت المجلس إلى أنه «طالب في 18 أغسطس الماضي كل المدارس المتخلفة عن إرسال بيانات الطلاب وأعمال السنة الخاصة بكل طالب، بسرعة إرسال تلك الملفات».



وشدد المركز على أن «اليوم السبت هو آخر مهلة لتلقي بيانات أعمال السنة للطلاب، محذرا من أنه سيحجب نتائج الطلاب المنقوصة بياناتهم، وتتحمل المدرسة ومدير مكتب الامتحانات ومراقب التعليم مسؤولية عدم تمكن الطلاب من دخول الدور الثاني بعد إعلان نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية قريبا».