الحكومة الموقتة تعلن تشكيل المجلس التسييري لبلديتي قصر بن غشير وبنت بيه

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 سبتمبر 2019, 09:10 صباحا
رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني. (الإنترنت)

أعلنت الحكومة الموقتة، السبت، تشكيل المجلس التسييري لبلديتي قصر بن غشير وبنت بيه.

وحسب القرار الذي نشرته الحكومة الموقتة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، رقم «589» لسنة 2019 بتسمية رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية قصر بن غشير، يتولى لطفي سالم الكبير رئاسة المجلس.

ويضم المجلس في عضويته كلا من: البوراوي عبدالجليل بالقاسم، ومحمد مصطفى أبو رزيزة، ومحمد خليفة، وفؤاد امحمد بوزيد، ومبروكة فرج، والهادي الدهماني.

بينما نص القرار رقم «567» لسنة 2019 على تولي أشرف خليفة المصلح رئاسة المجلس التسييري لبدية بنت بيه.

ويضم المجلس في عضويته كلا من: مسعود سعيد مسعود، وعمر عبدالعزيز سعد، وعبدالكبير مختار، وفاطمة الأمين، وعلي عبدالسلام مسعود.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شباب تونس حائرون بين مقاطعة انتخابات الرئاسة والبحث عن «رجل قوي»
عربى
ميسي يمكنه الرحيل عن برشلونة بعد اكتشاف «ثغرة كارثية» في عقده
رياضة عالمية
في العدد 198: إجماع دولي لوقف تصدير السلاح ومصير أطفال ليبيا بين الحرب والألعاب ...
ليبيا
الحكومة الموقتة تعتمد قرارا جديدا بشأن استيراد السيارات المستعملة
ليبيا
أبرز ما جاء في إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
السعودية تقر تعديلات جديدة لتعزيز مكانة المرأة
عربى
ترتيب طرابلس بلائحة أفضل وأسوأ مدن العالم
منوعات
ممثلو «التبو» و«الطوارق» بهيئة صياغة الدستور يقدمون مبادرة لحل الأزمة الليبية
ليبيا
مدير الأهلي بنغازي: لا تعاقدات جديدة.. والمنتصر أخفى مسماره البلاتين.. والتسويق ...
رياضة محلية
صحيفة إندبندنت المالطية تكشف سر العثور على زورق مهجور قرب ميناء الزويتينة
ليبيا
«جريدة الوسط»: الأزمة الليبية رهينة مؤتمرين يبدآن بهدنة
ليبيا
جريدة فرنسية: ماكرون اعترف باتفاق على وقف للقتال بالوكالة في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مركب «سحري» في الفلفل الحار.. تعرف عليه