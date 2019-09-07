الحكومة الموقتة تعلن تشكيل المجلس التسييري لبلديتي قصر بن غشير وبنت بيه

رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني. (الإنترنت)

أعلنت الحكومة الموقتة، السبت، تشكيل المجلس التسييري لبلديتي قصر بن غشير وبنت بيه.

وحسب القرار الذي نشرته الحكومة الموقتة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، رقم «589» لسنة 2019 بتسمية رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية قصر بن غشير، يتولى لطفي سالم الكبير رئاسة المجلس.

ويضم المجلس في عضويته كلا من: البوراوي عبدالجليل بالقاسم، ومحمد مصطفى أبو رزيزة، ومحمد خليفة، وفؤاد امحمد بوزيد، ومبروكة فرج، والهادي الدهماني.

بينما نص القرار رقم «567» لسنة 2019 على تولي أشرف خليفة المصلح رئاسة المجلس التسييري لبدية بنت بيه.

ويضم المجلس في عضويته كلا من: مسعود سعيد مسعود، وعمر عبدالعزيز سعد، وعبدالكبير مختار، وفاطمة الأمين، وعلي عبدالسلام مسعود.