ضبط شخص يمتهن سرقة المنازل الواقعة في مناطق الاشتباكات المسلحة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 سبتمبر 2019, 10:30 مساء
قوات الأمن تضبط شخصا يمتهن سرقة المنازل الواقعة في مناطق الاشتباكات المسلحة, 6 سبتمبر 2019, (داخلية الوفاق)

تمكنت قوات الأمن من ضبط شخص يمتهن سرقة المنازل الواقعة في مناطق الاشتباكات المسلحة، وذلك بعد ورود كثير من الشكاوى من المواطنين.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن فرقة التحري والقبض بقوة التدخل السريع بالإدارة العامة للدعم المركزي، تمكنت من القبض على شخص يمتهن سرقة المنازل الواقعة في مناطق الاشتباكات، وأحيل إلى الجهات المختصة.

وتشهد أطراف العاصمة طرابلس مواجهات مسلحة منذ الرابع من أبريل الماضي، مما دفع ساكنيها إلى النزوح وترك المنازل والمتعلقات الخاصة بهم، فرارا من الحرب الدائرة بين القوات التابعة للقيادة العامة والقوات التابعة لحكومة الوفاق.

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