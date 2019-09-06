وقف الخدمات الطبية «غير الطارئة» بمركز سبها بعد 3 اعتداءات مسلحة خلال 48 ساعة

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الجمعة 06 سبتمبر 2019, 10:27 مساء
مركز سبها الطبي. (أرشيفية: بوابة الوسط)

قال الناطق باسم مركز سبها الطبي، أسامة الوافي، اليوم الجمعة، إن المركز شهد خلال الـ48 ساعة الماضية ثلاثة اعتداءات مسلحة، منوها بأنهم قرروا تشكيل قوة لحماية العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة بالمركز من الاعتداءات المتكررة التي يتعرضون لها أثناء تأدية أعمالهم.

وأوضح الوافي في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الاعتداءات المسلحة الثلاثة التي تعرض لها المركز خلال الـ48 الساعة الماضية، أحدها بآلة حادة تعرض لها مسؤول بإدارة المركز، وحالتا إطلاق نار.

وأكد الوافي أن العاملين بالمركز الطبي «قرروا إيقاف تقديم الخدمات الطبية غير الطارئة، ابتداء من اليوم، بسبب الأوضاع الأمنية السيئة وسيستقبلون الحالات الطارئة فقط»، مشيرًا إلى أن «بعض الحالات الإيوائية غادرت المركز بسبب قيام مرافقين لبعض من المرضى بإطلاق الرصاص داخل قسم الجراحة بعد مشاجرة بين المرافقين».

وأضاف أن طبيبة بالمركز تعرضت للاعتداء بعد مشادة كلامية مع شخص جاء للكشف على ابنته بقسم الأطفال، حيث «سبها بألفاظ نابية، وحين حاول المشرف الإداري منعه أطلق النار عليه، وحاول قتله».

وأشار الوافي إلى أنهم ناشدوا جميع الجهات المختصة من مديرية الأمن والبلدية والمشايخ والأعيان والشيوخ والوعاظ، للتدخل من أجل وضع حد للخروقات الأمنية بالمركز، وطرقوا جميع الأبواب لتوفير قوة لحماية مركز سبها الطبي لكن دون جدوى.

وأكد الناطق باسم مركز سبها الطبي أن العاملين بالمركز من أطباء ومساعدين وإداريين يعملون في «ظروف أمنية صعبة جدا» للقيام بواجبهم الوطني والإنساني وتقديم الخدمات الصحية والرعاية اللازمة للمرضى، «لكن الاعتداءات المتكررة لم تتوقف قط في المركز».

ونوه الوافي بأنهم قرروا «تشكيل قوة حماية تتكون من بعض العاملين في مركز سبها الطبي والمواطنين المتطوعين الذين لا يريدون للخدمات الطبية بالمركز أن تتوقف، بعد أن عجزت الجهات المختصة عن حمايتنا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شباب تونس حائرون بين مقاطعة انتخابات الرئاسة والبحث عن «رجل قوي»
عربى
ميسي يمكنه الرحيل عن برشلونة بعد اكتشاف «ثغرة كارثية» في عقده
رياضة عالمية
في العدد 198: إجماع دولي لوقف تصدير السلاح ومصير أطفال ليبيا بين الحرب والألعاب ...
ليبيا
الحكومة الموقتة تعتمد قرارا جديدا بشأن استيراد السيارات المستعملة
ليبيا
أبرز ما جاء في إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
السعودية تقر تعديلات جديدة لتعزيز مكانة المرأة
عربى
ترتيب طرابلس بلائحة أفضل وأسوأ مدن العالم
منوعات
ممثلو «التبو» و«الطوارق» بهيئة صياغة الدستور يقدمون مبادرة لحل الأزمة الليبية
ليبيا
مدير الأهلي بنغازي: لا تعاقدات جديدة.. والمنتصر أخفى مسماره البلاتين.. والتسويق ...
رياضة محلية
صحيفة إندبندنت المالطية تكشف سر العثور على زورق مهجور قرب ميناء الزويتينة
ليبيا
«جريدة الوسط»: الأزمة الليبية رهينة مؤتمرين يبدآن بهدنة
ليبيا
جريدة فرنسية: ماكرون اعترف باتفاق على وقف للقتال بالوكالة في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مركب «سحري» في الفلفل الحار.. تعرف عليه