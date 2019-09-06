زيادة العيادات غير الإيوائية الخاصة في ليبيا 108% خلال 11 عامًا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 سبتمبر 2019, 10:12 مساء
دراسة أجراها مركز المعلومات والتوثيق حول القطاع الصحي الخاص في ليبيا, 6 سبتمبر 2019 (صحة الوفاق)

ارتفع عدد العيادات غير الإيوائية العاملة في ليبيا ضمن الأنشطة الصحية الخاصة، بنسبة 108% خلال 11 عامًا، حسب نتائج دراسة أجراها مركز المعلومات والتوثيق التابع لوزارة الصحة للقطاع الصحي الخاص في ليبيا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية.

ووفق الدراسة ارتفع عدد العيادات غير الإيوائية من 258 عيادة سنة 2007 إلى 537 عيادة في 2018، منها 281 عيادة مسجلة كنشاط فردي (بنسبة 52%)، و256 مسجلة كشركة بنسبة 42%، حسب بيان لوزارة الصحة، اليوم.

وبالنسبة للخدمات المقدمة في العيادات فإن نسبة العيادات، التي تقدم خدمات النساء والولادة تبلغ 47% من إجمالي العيادات، أما نسبة العيادات التي تتوافر بها خدمات الأطفال فتبلغ 41%، و39 للباطنية وهي من أعلى ثلاثة تخصصات متوافرة، وتبلغ نسبة خدمات الأسنان 35%، في حين تبلغ نسبة خدمات الجراحة العامة 22%، والأنف والأذن والحنجرة 19%، والمسالك البولية 19%، أما العيون والقلب فتبلغ نسبة الخدمات المقدمة بالعيادات غير الإيوائية 14% و10% مرتبة على التوالي.

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ويظهر التوزيع العددي للقوى العاملة في العيادات وجود 1198 اختصاصيا متفرغا يعملون بالعيادات غير الإيوائية و850 اختصاصيا غير متفرغ، في حين يعمل 259 طبيبا عاما متفرغا لدى العيادات غير الإيوائية و275 طبيبا غير متفرغ، كما يعمل 497 عنصر تمريض متفرغا لدى العيادات غير الإيوائية و253 عنصر تمريض غير متفرغ، أيضًا تعمل 10 قابلات متفرغات لدى العيادات غير الإيوائية و18 قابلة غير متفرغة، ويعمل 126 صيدليا متفرغا لدى العيادات غير الإيوائية و100 صيدلي آخر غير متفرغ، كما يعمل 293 طبيب أسنان متفرغا و228 طبيب أسنان غير متفرغ.

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كذلك يعمل 153 فني مختبر متفرغا لدى العيادات غير الإيوائية و94 فني مختبر غير متفرغ، في حين يعمل 19 فني تغذية علاجية متفرغا و12 فنيا آخر غير متفرغ.

ويبلغ عدد القوى العاملة في العيادات غير الإيوائية 5163 عنصرًا عدد المتفرغين منهم يساوي 3096 عنصرا وبنسبة 60% من المجموع الكلي، أما عدد العناصر غير المتفرغة فيبلغ 2067 بنسبة 40%، ويبلغ عدد أجهزة التصوير في العيادات غير الإيوائية 215 جهازا، حيث يبلغ عدد أجهزة الموجات فوق الصوتية العاملة 145 جهازا، أما عدد أجهزة الأشعة التشخيصية فيبلغ 30 جهازًا و6 أجهزة للتصوير المقطعي و12 جهاز تخطيط شرايين و3 أجهزة رنين مغناطيسي وجهازي تصوير الثدي و17 جهاز CTG.
وحسب الدراسة فإن أكبر نسبة للعيادات موجودة في بلديات بنغازي ومصراتة وطرابلس المركز، حيث بلغت (8% - 6% - 6%) مرتبة على التوالي.

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