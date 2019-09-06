إطلاق نار واعتداء على طبيبة.. إيقاف العمل بمركز سبها الطبي

قال مركز سبها الطبي إن أحد المترددين على المركز تهجم على الطبيبة المناوبة بقسم الأطفال، أثناء مرورها على المرضى بالقسم، اليوم الجمعة، «وحين حاول المشرف الإداري منعه أطلق النار عليه، وحاول قتله».

وانتقد المركز من خلال بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، الغياب التام لكل أجهزة الأمن في المدينة.

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ووفق بيان آخر، قرر العاملون إيقاف تقديم الخدمات الطبية غير الطارئة في مركز سبها، بدءا من اليوم، بسبب ما وصفوه بـ«الأوضاع الأمنية السيئة».

ولفت البيان إلى أن العمل سيقتصر على تقديم الخدمات الطبية المتعلقة بإنقاذ الحياة، لحين توافر الأمن.

صورة نشرها مركز سبها يقول إنها لأحد مشرفي المركز بعد إطلاق نار عليه من أحد المترددين, 6 سبتمبر 2019 (مركز سبها الطبي)