تعاون بين «التعليم» و«الزراعة» بحكومة الوفاق لتشجير المدارس

لقاء وزير الزراعة، عبدالباسط الغنيمي، مع وكيل وزارة التعليم، محمد أبو بكر، 5 سبتمبر 2019، (تعليم الوفاق)

بحثت وزارتا التعليم والزراعة في حكومة الوفاق، التعاون في عدة ملفات، منها استهداف المؤسسات التعليمية من خلال عمليات التشجير، وتنمية الموارد الطبيعية كالأراضي الزراعية و مياه الري والغابات والثروة السمكية والمراعي؛ بما يتلائم مع حجم المتغيرات ، وتشجيع البرامج التنموية الريفية ودعم دور المرأة والشباب بها.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الزراعة، المهندس عبدالباسط الغنيمي، بمقر الوزارة في طرابلس، مع وكيل وزارة التعليم لشؤون الهيئات والمراكز، محمد أبو بكر، حيث تطرقا إلى التنسيق في مجال البحوث العلمية والتطبيقية الأساسية للتطوير والنهوض بالقطاع الزراعي والحيواني والبحري، حسب بيان وزارة التعليم، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

واستعرض اللقاء أهم التحديات التي تواجه تطوير وتنمية قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية ، إذ أكد الغنيمي، حرصه الشديد علي تقديم كافة الإمكانات المتاحة لتذليل العقبات التي تواجه القطاع الزراعي والحيواني والبحري، ووضع حلول جذرية تسهم في تطوير الأنشطة البحثية الهادفة إلى حل مشاكل المزارعين ومربي الحيوانات والصيادين.

دعم الخريجين

ونوه الغنيمي، باهتمام الوزارة علي تشجيع ودعم خريجي المعاهد الفنية والكليات علي العمل بالقطاع الخاص للقيام بالمشروعات الصغري والمتوسطة في مختلف الأنشطة الزراعية والحيوانية والبحرية من خلال مؤسسات التمويل المختلفة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد في المسائل التي تتطلب ذلك، إضافة إلى إمكانية مواءمتها مع احتياجات الوزارة.

من جانبه، أكد أبو بكر أن وزارة التعليم حريصة على تكثيف سبل التعاون من أجل النهوض بالمشروعاتس الفة الذكر، وزيادة إنتاجيتها بما يسهم في تحقيق التنمية، من خلال التوسع في إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بها، والاستفادة التطبيقية من نتائج تلك البحوث بنشرها، وتعميم تطبيقها بمختلف وسائل الإرشاد، وعقد الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية المتعلقة بها، أو الاشتراك فيها وإعداد برامج التوعية بأهمية الثروات الطبيعية، بهدف المحافظة عليها وترشيد استغلالها والمساهمة في وضع السياسات اللازمة لتحقيق ذلك، وإضافة لتشجيع خريجي المعاهد والكليات الزراعية على إقامة المشروعات الصغرى والمتوسطة.

ويأتى هذا اللقاء في اطار تنفيذ توجهات حكومة الوفاق بشأن تحقيق مزيد من التنسيق بين مختلف الوزرات؛ بهدف تحقيق خطط التنمية الاقتصادية المستدامة إلى جانب السعى لتحقيق الاستغلال الامثل للامكانات الزراعية والحيوانية والبحرية المتاحة بهدف تقوية قاعدتها وزيادة قدرتها التنافسية ومن ثم زيادة معدلات التصدير للأسواق الخارجية.