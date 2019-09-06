معلمو درنة يدخلون اعتصاما مفتوحا

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الجمعة 06 سبتمبر 2019, 01:24 صباحا

أعلن معلمو مدينة درنة دخولهم اعتصاما مفتوحا، وعدم البدء في العام الدراسي الجديد حتى يجري تنفيذ قرار زيادة مرتبات المعلمين.

هذا الإعلان جاء إثر اجتماع عقده، اليوم الخميس، مراقب التربية والتعليم درنة، الأستاذ منصور عبدالقادر، مع مديري مدارس التعليم الأساسي والثانوي، وفقا لمكتب الإعلام بمراقبة التربية والتعليم درنة.

وأكد المجتمعون أن الاعتصام مستمر حتى «تحقيق المطالب المشروعة للمعلم وفق القرار رقم (4) لسنة 2018، وهو قرار زيادة مرتبات المعلمين والموظفين بقطاع التربية والتعليم».

النقابة تؤكد استمرار اعتصام المعلمين حتى تفعيل زيادة المرتبات

حضر الاجتماع مدير مكتب الامتحانات درنة الأستاذ رضا النعاس، ومدير مكتب التعليم الحر الأستاذ مجحود الرفادي، ومدير مكتب التعليم الثانوي الأستاذ جمال النعاس، ومدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية الأستاذ منصف.

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