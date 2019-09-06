السراج يمنع مسؤولي «الوفاق» من عقد أية لقاءات مع الأطراف الخارجية إلا بإذن

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 سبتمبر 2019, 12:16 صباحا

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، منع الوزراء ووكلاء الوزارات وعمداء البلديات ورؤساء الأجهزة والهيئات العامة وأي مسؤول آخر يحمل صفة رسمية من عقد أية اجتماعات أو لقاءات مع أطراف أو جهات خارجية إلا بإذن من المجلس الرئاسي.

وجاء نص القرار الذي نشرته حكومة الوفاق عبر حسابها بموقع «فيسبوك» في الساعات الأولى من الجمعة، «سعيا لضبط سير عمل المؤسسات العامة ومنعا لأية مخالفات أو خروقات من شأنها إلحاق الضرر بالصالح العام يمنع على الوزراء ووكلاء الوزارات وعمداء البلديات ووؤساء الأجهزة والهيئات العامة وأي مسؤول آخر يحمل صفة رسمية أن يعقد أية اجتماعات أو لقاءات مع أطراف أو جهات رسمية في الخارج إلا بموجب إذن من المجلس الرئاسي لحكمومة الوفاق الوطني، مع التقيد بموافاة وززارة الخارجية بالتقارير اللازمة عن نتائج تلك الاجتماعات واللقاءات وغيرها في حال الحصول على إذن بعقدها».

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