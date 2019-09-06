مصرع 27 شخصا وإصابة 656 آخرين في حوادث مرورية شرق ليبيا خلال أغسطس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 سبتمبر 2019, 12:04 صباحا
مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث. (أرشيفية: بوابة الوسط)

أعلن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي، الإحصائية الخاصة بضحايا الحوادث المرورية، التي شهدتها الطرق الرئيسية (الساحلية والصحراوية) شرقي البلاد، والذين استقبلهم المستشفى في شهر أغسطس الماضي.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى فاديا البرغثي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الخميس، أن المستشفى استقبل 27 حالة وفاة و656 مصابًا، من بين الضحايا أطفال ونساء، إضافة إلى جنسيات عربية، موضحة أن غالبية الحالات تتراوح أعمارهم بين 16و25 عامًا، لافتةً إلى أن بينهم أكثر من 250 حالة إيواء.

وحصلت «بوابة الوسط» على أسماء الوفيات، وهم: «حامد عمر حامد ، وبدر صالح علي، ومفتاح علي مصطفى ، وجمال علي رضوان ، وحنان جبريل سعد ، وكثلوم يونس صالح ،وأحمد مفتاح علي ، وخالد ربيع فتح الله ، وفراس حسن أحمد ،وسكينة جمال بوسيفي، وحمزة فرج محمود ،وحواء علي ،ومحسن عدنان أحمد ،وأكرم أحمد نافع، وباسط حويل سعد ، وفرج عبدالنبي صفوان ،ومحمد عطية العقوري ،وأحمد مرعي ،ومحمد سليمان مصباح ،ووائل محمد علي ،ومحمد الشريف المهدي ،وأحمد بوسيف أمراجع ،وريم عبدالله عبدالرازق ،وغزلان أحمد يوسف ،و نور حسن إدريس (تشادي الجنسية) ،وصلاح سعد فرحات، وعبدالله عبدالرحمن إبراهيم».

يذكر أن المستشفى أعلن وفاة 13 شخصًا وإصابة 1039 آخرين، جراء حوادث مرورية شهدتها الطرق الرئيسية (الساحلية والصحراوية) شرق البلاد خلال شهر يوليوالماضي.

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