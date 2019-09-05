في العدد 198: إجماع دولي لوقف تصدير السلاح ومصير أطفال ليبيا بين الحرب والألعاب الإلكترونية

يسلط العدد 198 من جريدة «الوسط» الضوء على دخول حرب العاصمة طرابلس شهرها السادس دون تحريك جوهري في الموقف العسكري بمحيط العاصمة طرابلس، فيما يزال المجتمع الدولي على موقفه العاجز عن الوصول إلى قرار واضح وحاسم وقابل للتطبيق بشأن تصدير السلاح إلى ليبيا رغم ما بدا من إجماع في مجلس الأمن على هذا المطلب عبرت عنه تصريحات المندوب الروسي لدى المجلس.

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تنشر «الوسط» مقتطفات من التقرير السنوي لهيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب، للعام 2018، الذي يحتوي مخالفات إدارية وتجاوزات مالية طالت الحكومة الموقتة، برئاسة عبدالله الثني، التي تمثل أغلبها في عدم وجود خطة عمل معتمدة بغالبية الوزارات، الأمر الذي اشتركت فيه جميع الوزارات، باستثناء وزارة الحكم المحلي.



وتحاور «الوسط» الناطق الرسمي باسم نقابة معلمي ليبيا نجاح العسبلي التي تتحدث عن فرص تصعيد اعتصام المعلمين، والملاك الوظيفي. وفي الصفحة نفسها يفرد العدد الجديد تقريرا عن عودة الحياة لجامعة طبرق، التي شهدت توقف الدراسة فيها لفترة كبيرة بسبب النزاع القبلي على منصب رئيس الجامعة، الذي هدد مستقبل نحو 11 ألف طالب.

وفي تقرير آخر، تسلط «الوسط» الضوء على ظواهر غريبة وعنف متزايد يسيطر على أطفال ليبيا، مع انتشار الألعاب القتالية، فضلا عن معاصرتهم مواجهات مسلحة مستمرة في ليبيا منذ سنوات، مما أثر في سلوكهم الذي لم يعد طبيعيا.

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وفي الصفحات الاقتصادية، تحلل «الوسط» المخاوف الأمنية المتزايدة على قطاع النفط الليبي رغم ارتفاع الإيرادات المسجلة خلال شهر يوليو الماضي، إذ أشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى ارتفاع الإنتاج بنسبة 23% عن الشهر السابق، لتسجل 2.1 مليار دولار أميركي، بزيادة 403 ملايين دولار.

ويبرز العدد الجديد تردد اسم المحامي السابق للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في قضية الأرصدة الليبية المجمدة بالولايات المتحدة، بعدما استعانت حكومة الوفاق، المشرفة قانونا على الهيئة الليبية للاستثمار منذ منتصف الشهر الماضي، بوكلاء أجانب وشركتي استشارات قانونية أميركيتين، لإسداء المشورة بشأن كيفية رفع التجميد عن ثروة سيادية تقدر أصولها بنحو 67 مليار دولار.

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وفي الصفحات الثقافية والفنية، تحيي «الوسط» الذكرى الحادية عشرة لوفاة علي صدقي عبدالقادر المعروف بـ«شاعر الشباب»، والذي لقب أيضا بأسماء أخرى منها: شاعر الوردة الحمراء والسريالي الأخير، جاك بريفر العرب (لقب بهذا اللقب في فعاليات مهرجان المربد في دورته التاسعة). كما تجري حوارا مع مدير الدورة الثالثة من مهرجان «الجونة السينمائي» انتشال التميمي، التي تتحدث عما تحمله الدورة الجديدة من مفاجآت على مستوى الاختيارات والشراكات الجديدة.