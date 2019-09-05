المشير حفتر يستقبل وفدا من حكماء وأعيان ومشايخ قبيلة أولاد سليمان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 سبتمبر 2019, 07:35 مساء
المشير حفتر خلال استقباله وفد قبيلة أولاد سليمان بمقر القيادة العامة. (مكتب إعلام القيادة العامة)

استقبل القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير أركان حرب خليفة أبوالقاسم حفتر، في مقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة، اليوم الخميس، وفدا من حكماء وأعيان ومشايخ قبيلة أولاد سليمان.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة عبر صفحته على «فيسبوك» إن الوفد «جدد دعم قبائل أولاد سليمان بالمناطق الجنوبية والوسطى للقيادة العامة».

وأضاف أن الوفد ثمّن «دور القوات المسلحة في تطهيرها أرض الوطن من أشكال التطرف والإرهاب وحاملي الفكر الظلامي، ومجابهتها العصابات الإجرامية وعصابات المال العام، وصد كل من تسول له نفسه المساس بأمن بلادنا».

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