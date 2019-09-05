الحكومة الموقتة تعيد الاسم القديم لجامعة الزيتونة بترهونة وتعتمد حزمة قرارات

الاجتماع العادي الخامس للعام 2019 لمجلس وزراء الحكومة الموقتة. (صفحة الحكومة على فيسبوك)

وافق مجلس وزراء الحكومة الموقتة برئاسة عبدالله الثني خلال اجتماعه العادي الخامس الذي عقد، اليوم الخميس، بديوان المجلس في منطقة قرنادة بحضور الأعضاء على إعادة تسمية جامعة الزيتونة في ترهونة إلى مسماها القديم «جامعة ناصر»، وذلك ضمن عدد من القرارات التي اتخذها المجلس لمختلف القطاعات العامة خلال الاجتماع.

وقالت الحكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن مجلس الوزراء «وافق على مقترح وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز بإنشاء المعهد العالي للمهن الشاملة ببلدية توكرة، على أن يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، مع إعادة تسمية جامعة الزيتونة بطرابلس إلى مسماها القديم (جامعة ناصر)».

كما وافق المجلس على «اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لوزارة الشؤون الاجتماعية»، و«اعتماد مركز تنمية إبداعات الطفل والإرشاد الأسري ليتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة على أن يكون مقره مدينة بنغازي، بناء على المقترحات التي تقدمت بها وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية على حامد».

وفيما يتعلق بوزارة العمل والتأهيل، قالت الحكومة الموقتة إن مجلس الوزراء «اعتمد مقترح الوزير المختص الدكتور مسعود صوة بمنح مأمور الضبط القضائي لعدد من الموظفين التابعين لوزارة العمل والتأهيل، وتشكيل لجنة برئاسة وزارة العمل والتأهيل وعضوية القطاعات لتتولى إعادة تنسيب عدد من العمالة الزائدة لشركة الخدمات العامة بالجبل الأخضر».

كما منح مجلس وزراء الحكومة الموقتة «وزارة الحكم المحلي الإذن بالتواصل مع شركة (مات غروب) المتخصصة في معالجة القمامة لغرض التباحث حول الاستفادة من القمامة وتحويلها إلى طاقة حيوية، وذلك وفق العرض الذي تقدم به الوزير الدكتور عادل الزايدي».

وأضافت الحكومة الموقتة أن مجلس الوزراء اعتمد أيضا خلال الاجتماع «قرارا بإعادة تشكيل الجمعية العمومية للمصرف الزراعي، بناء على عرض من وزير الزراعة الدكتور حسن بشير». كما «وافق على مقترح نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبدالسلام البدري باعتماد اللوائح الإدارية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي».

وقرر المجلس «إحالة مقترح تعديل القانون رقم (54) لسنة 1973 بشأن مؤسسة الطاقة الذرية إلى مجلس النواب للاعتماد، بناء على عرض من نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش».