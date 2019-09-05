ارتفاع اليورو والإسترليني في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 سبتمبر 2019, 03:15 مساء

استقر سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية، في حين ارتفع اليورو والجنيه الإسترليني في تعاملات اليوم الخميس.

وحافظت العملة الأميركية على مستوى 4.23 دينار الذي سجلته في تداولات أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وارتفع سعر صرف  اليورو بفارق قرش واحد، مسجلا 4.65 دينار مقابل 4.64 دينار، وهو الفارق نفسه الذي سجله الاسترليني إذ ارتفع إلى 5.05 دينار مقارنة بـ5.04 دينار أمس.

وحافظت الليرة التركية على مستوى 0.73 دينار، والدينار التونسي على 1.46 دينار ليبي في السوق الموازية.

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