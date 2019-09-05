ضبط سيارة مسروقة في تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 سبتمبر 2019, 12:21 مساء
سيارة مسروقة عثر عليها في تاجوراء، 4 سبتمبر 2019، (داخلية الوفاق)

ضبط أعضاء قسم شرطة النجدة بمديرية أمن تاجوراء، أمس الأربعاء، سـيارة من نوع «سامسونغ SM5»، لونها أبيض.

وسبق أن أبلغ مدير أمن طرابلس عن سرقة تلك السيارة تحت تهديد السلاح في الطريق العام بدائرة مركز شرطة عـين زارة، حسب بيان وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

واتخذت الإجراءات الأولية، وأبلغت غرفة الـسيطرة بمديرية أمن طرابلس، وسلمت السيارة لها، وذلـك لاسـتكمال ما تبقى من إجراءات.

وفي 28 أغسطس الماضي، تسلمت الإدارة العامة للأمن المركزي فرع تاجوراء، سيارة أخرى مسروقة، عثر عليها قرب منطقة الاشتباكات جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت الإدارة إن كتيبة «رحبة الدروع تاجوراء» سلمتها السيارة، وهي من نوع «متشي بيشي»، وبالتواصل مع غرفة عمليات طرابلس، تبين أنها مسروقة، حسب بيان سابق.

ودعا البيان من يتعرف على السيارة أن يتوجه إلى مقر الفرع، مصحوبًا بإفادة مركز الشرطة لتسلمها، واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الخصوص.

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