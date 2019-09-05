«تسييري بنغازي» يوجه بالإسراع في تحضير مشروع المرافق بحي المختار

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 سبتمبر 2019, 10:56 صباحا
اجتماع «تسييري بنغازي» لبحث مشروع المرافق بحي المختار، 4 سبتمبر 2019، (صفحة المجلس على فيسبوك)

وجه رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر عمران، بسرعة الانتهاء من تحضير جميع مستندات مشروع المرافق المتكاملة في حي المختار «المحيشي».

وعقد عمران، اجتماعًا مع الجهات ذات العلاقة بالمشروع، حيث استعرضت المقايسات والتصاميم الفنية، وجداول الكميات، ونطاق العمل المحدد الذي يشمل الحي بالكامل، حسب بيان البلدية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

يذكر أن المشروع يستهدف تنفيذ المرافق المتمثلة في شبكات الصرف الصحي، وتصريف مياه الأمطار، ومياه الشرب، والكهرباء والإنارة العامة والطرق والاتصالات.

ويأتي هذا المشروع ضمن برنامج إعادة الاستقرار إلى المدينة، الذي يستهدف تطوير وصيانة البنية التحتية بها، إضافة إلى الحفاظ على شكلها الحضاري.

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