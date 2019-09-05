بلدية الخمس تلحق موظفيها ببرامج التدريب في مجلس الإدارة المحلية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 سبتمبر 2019, 10:21 صباحا
اجتماع «بلدي الخمس» لبحث إلحاق موظفيه في برامج تدريبية، 4 سبتمبر 2019، (صفحة المجلس على فيسبوك)

قرر المجلس البلدي الخمس، إلحاق موظفيه في البرامج التدريبية، التي ينظمها المجلس الأعلى للإدارة المحلية، وتحمل اسم «تعزيز القدرات المحلية.. خطوة على الطريق»، كل حسب تخصصه، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية التي فعلتها لمجلس الإدارة المحلية.

وناقش المجلس، خلال اجتماع مع عضو الأمانة العامة لمجلس الإدارة المحلية، أنور شلوف، كيفية تخصيص برامج تدريبية للمرأة العاملة في البلدية؛ تلبية لدعوة عضوة المجلس، منى هدية، وبحث سبل استفادة بلدية الخمس من خدمة «1415»، حسب بيان البلدية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

اقرأ أيضا: بلدية سوق الجمعة تدخل خدمة 1415

وتسعى بلدية الخمس إلى تفعيل خدمة «1415»، التي تتيح لها تلقي ومتابعة بلاغات الطوارئ عبر جهاز خاص، مما يمكنها من الحصول على تقارير حول البلاغات الواقعة، والاستعلام عنها، ومتابعة المكلفين بتفعيلها، والتنسيق مع الجهات المختصة حول البلاغات، وتصنيفها وتكوين قاعدة بيانات خاصة بها، ومتابعة معالجتها.

يذكر أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية شرعت مؤخرا في تسليم عدة بلديات تتبع طرابلس الكبرى خدمة «1415»، ضمن خطة عامة تستهدف لاحقا تغطية كل البلديات في ربوع ليبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تقر تعديلات جديدة لتعزيز مكانة المرأة
عربى
ممثلو «التبو» و«الطوارق» بهيئة صياغة الدستور يقدمون مبادرة لحل الأزمة الليبية
ليبيا
مدير الأهلي بنغازي: لا تعاقدات جديدة.. والمنتصر أخفى مسماره البلاتين.. والتسويق ...
رياضة محلية
صحيفة إندبندنت المالطية تكشف سر العثور على زورق مهجور قرب ميناء الزويتينة
ليبيا
«جريدة الوسط»: الأزمة الليبية رهينة مؤتمرين يبدآن بهدنة
ليبيا
جريدة فرنسية: ماكرون اعترف باتفاق على وقف للقتال بالوكالة في ليبيا
ليبيا
علماء يكتشفون أحد الأعراض المبكرة لسرطان البنكرياس
طب وصحة
جريدة «الوسط»: روسيا وفرنسا وأميركا تستعجل الحل السياسي
ليبيا
سلامة: الحل العسكري في ليبيا «وهم مكلف» ونقترب من العودة إلى عمليات حل الأزمات ...
ليبيا
بلدية مصراتة تبلغ وليامز شروطها لاستئناف الحوار السياسي
ليبيا
مأساة ثلاثة مهاجرين ليبيين: الغرق في البحر أفضل من الفوضى
ليبيا
علماء أستراليون يكشفون سر الزجاج الأصفر الغريب بالصحراء الليبية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حيل سهلة للتخلص من صدأ السيارة