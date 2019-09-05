اجتماع لمناقشة صعوبات إنشاء ملاعب في المنطقة الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 سبتمبر 2019, 09:39 صباحا
اجتماع في بلدية الغريفة لبحث مشكلات إنشاء ملاعب بالمنطقة الجنوبية، 4 سبتمبر 2019، (صفحة البلدية على فيسبوك)

استضافت بلدية الغريفة، اجتماعًا لبحث المشكلات التي تواجه مشروعات إنشاء ملاعب رياضية في عدد من البلديات بالمنطقة الجنوبية.

وأوضحت البلدية، أن تلك الملاعب ستبنى في نطاق البلديات أوباري والغريفة وبنت بية، وقد استعرض عمداء تلك البلديات، أهم الخطوات التي اتخذوها في مجال تطوير المؤسسات الرياضية وفي دعم الشباب، حسب بيان البلدية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وأكد الحضور، ضرورة الإسراع فى تنفيد الأعمال وفق خطة الصيانة والمواصفات الفنية المتعاقد عليها مع الهيئة العامة للشباب والرياضة، في أقرب وقت ممكن، كما أكد عمداء البلديات تذليل الصعاب أمام الشركات المنفدة حتى تتمكن من البدء فعليًا في أعمالها.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية دعم ميزانية الشباب بالمنطقة الجنوبية، فيما أشاد رئيس فرع هيئة الشباب بالمنطقة، بدور عمداء البلديات في دعم البرامج الرياضية، وجهودهم في المطالبة باستكمال المشاريع الرياضية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار دعم الأندية الرياضية، من أجل استمرار أعمال تطوير البنية التحتية للأندية والساحات والمؤسسات الشبابية والرياضية.

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