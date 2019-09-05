«الوطنية للتعليم التقني» تختتم حملة «صحتك تهمنا» للكشف على النازحين بجنزور

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 سبتمبر 2019, 12:27 صباحا
حملة «صحتك تهمنا» ببلدية جنزور, 4 أغسطس 2019 (الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني)

اختتمت الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، أمس الأربعاء، فعاليات حملة «صحتك تهمنا» ببلدية جنزور التي أطلقتها الهيئة، للكشف على الأسر النازحة

ووفق بيان للهيئة، زارت الحملة في آخر أيامها الأسر النازحة بمنطقة جنزور، حيث قام أعضاء الحملة بالكشف على نظر بعض النازحين، وقياس ضغط الدم والسكري إلى جانب كشف الصحة العامة، بحضور عضو لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني يوسف عريبي.

شارك في الحملة «المعهد العالي للعلوم والتقنية الطبية ابى سليم، المعهد العالى للعلوم والتقنية- الشموخ، المعهد العالي للعلوم والتقنية- سوق الجمعة، كلية العلوم والتقنيات الطبية - طرابلس)، كما شارك في اليوم الختامي للحملة فوج كشافة جنزور.

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