السفير الإيطالي يعبر عن قلقه «من إغلاق مطار معيتيقة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 سبتمبر 2019, 11:00 مساء
وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة مع السفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي غريمالدي, 4 سبتمبر 2019 (خارجية الوفاق)

أبدى السفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي غريمالدي، قلقه البالغ من إغلاق مطار معيتيقة الدولي «الذي يعد المنفذ الوحيد للعاصمة طرابلس على دول العالم» والقصف المتكرر الذي يتعرض له المطار.

جاء ذلك خلال لقاء غريمالدي، مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، اليوم، إذ «طالب الجانبان بضرورة تقديم الضمانات الكاملة لعدم تكرار هذا القصف»، وفق بيان لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق.

على صعيد آخر تطرق الجانبان إلى موضوع تسليم عدد من الزوارق لجهاز خفر السواحل الليبي والعمل على توقيع مذكرات تفاهم بين وزارتي الدفاع الليبية والإيطالية في هذا الخصوص.

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