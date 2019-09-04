القبض في سرت على 4 أشخاص بينهم امرأة بشبهة الانتماء لـ«داعش»

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 04 سبتمبر 2019, 08:37 مساء

قامت قوة عسكرية تابعة لمكافحة الإرهاب، بالقبض على أشخاص بينهم امرأة بشبهة الانتماء لتنظيم «داعش».

وقال مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»، الأربعاء، إن «قوة عسكرية تابعة لمكافحة الإرهاب حاصرت جزءًا من الحي السكني الثاني وقاموا بالقبض على أربعة أشخاص مطلوبين بتهمة الانتماء لتنظيم داعش».

ولفت المصدر إلى أن القوة العسكرية التابعة لمكافحة الإرهاب قامت بـ«نقلهم إلى جهات الاختصاص للتحقيق معهم».

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يذكر أن قوة مكافحة الإرهاب أُسست عقب تحرير مدينة سرت في شهر ديسمبر 2016 من تنظيم «داعش» بعد نجاح قوات «البنيان المرصوص»، بمساعدة حملة جوية أميركية، في طرد عناصر التنظيم من سرت.

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