الحرس البلدي يصادر 2810 كراتين حليب غير صالحة للاستهلاك في أجدابيا

عناصر الحرس البلدي أمام كميات الحلب التي جرت مصادرتها من أحد المحال التجارية في أجدابيا. (الإنترنت)

أعلن جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا، اليوم الأربعاء، مصادرة 2810 كراتين حليب غير صالحة للاستهلاك البشري من أحد المحال التجارية في المدينة.

وقال رئيس وحدة التحقيق بالفرع، الرائد علي الصبحي لـ«بوابة الوسط»، إن جهاز الحرس البلدي تلقى بلاغًا بشأنها من أحد المواطنين «كونه اشترى كرتونة حليب نوع (Kay) غير صالحة للاستهلاك البشري».

وأضاف الصبحي أن جهاز الحرس البلدي كلف الدوريات التابعة له بعد ورود البلاغ بالانتقال إلى المكان المُبلغ عنه للتأكد من صحة المعلومات الواردة إلى الفرع.

وأوضح أنه عند الوصول وتفتيش المكان «تبين أنه يحتوي على 2810 كراتين من حليب (Kay) كل كرتونة منها تحتوي على 12 باكو»، مشيرًا إلى أنه جرى مصادرتها إلى حين عرضها على التفتيش الصحي لكي يتم إتلافها لاحقًا.

وطالب رئيس وحدة التحقيق بفرع الحرس البلدي أجدابيا المواطنين والمقيمين بضرورة الإبلاغ عن أي محل تجاري يقوم ببيع منتج غير صالح للاستهلاك البشري مساهمة منهم من أجل ضبط المنتجات وتسليط أقصى العقوبات القانونية اللازمة حيال المخالفين.