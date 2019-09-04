«صحة الوفاق» تقدم شحنة أدوية للصيدلية المركزية في بني وليد

شحنة الأدوية التي وصلت الصيدلية المركزية في بني وليد. (الإنترنت)

وصلت، اليوم الأربعاء، إلى الصيدلية المركزية التابعة لإدارة الخدمات الصحية في بلدية بني وليد شحنة أدوية تحتوي على أدوية لمرضى السكر والضغط من وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية في بني وليد، محمد أبوالنيران، أن الإدارة تواصلت مع وزارة الصحة من أجل توفير مادة الأنسولين الخاصة بمرضي السكري، مشيرًا إلى أن الصيدلية تعاني نقص الأنسولين منذ فترة طويلة.

وذكر أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» أنه في حال تأخر وصول مادة الأنسولين سيتعرض المرضى العاجزون عن توفير الدواء إلى مضاعفات، مناشدًا وزارة الصحة ضرورة الاستمرار في توفيرها للمرضى دون تأخير.