سلامة: 40 حالة انتهاك لحظر توريد السلاح إلى ليبيا من عدة دول

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، أن كثرة المرتزقة في ليبيا تمثل خطرًا كبيرًا على البلاد، إضافة إلى انتشار السلاح الذي يمثل انتهاكًا لحظر السلاح المفروض في ليبيا.

جاء ذلك خلال إحاطة سلامة حول تطورات الأوضاع في ليبيا، التي قدمها إلى مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، وعبر عن قلقه من تكرار الانتهاكات، مشددًا على أن «هناك حاجة ماسة لإخضاع المسؤولين عن الانتهاكات للمساءلة».

ورغم القرارات الدولية بحظر التسليح على ليبيا فإن عديد الدول تخرق هذه القرارات لتوصل السلاح إلى حلفائها في الداخل، وأصدر مجلس الأمن الدولي في مارس 2011 قراره رقم 1970، الذي طلب فيه من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة «منع بيع أو توريد الأسلحة، وما يتصل بها من أعتدة إلى ليبيا، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار».